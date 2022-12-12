Вадбольский Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ступин Ольга
Мать ребёнка: Вадбольская Наталия Александровна
Россия
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Вадбольская Наталия Александровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
морской офицер
Смерть
1942