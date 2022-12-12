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Вадбольский Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Вадбольский Дмитрий Петрович

Мать: Вадбольская Юлиана Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ступин Ольга

Мать ребёнка: Вадбольская Наталия Александровна

Россия
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Вадбольская Наталия Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
морской офицер
Смерть
1942
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