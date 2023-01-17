Вадбольская (Плещеева) Наталия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ступин Ольга
Отец ребёнка: Вадбольский Николай Дмитриевич
Россия
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Вадбольский Николай Дмитриевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния