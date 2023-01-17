Вадбольская (Плещеева) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадбольская (Плещеева) Наталия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ступин Ольга

Отец ребёнка: Вадбольский Николай Дмитриевич

Россия
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Вадбольский Николай Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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