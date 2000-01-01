княгиня Вадбольская (Яковлева) Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.1869
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Антон Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Князь Вадбольский Александр Петрович
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович
Бракосочетание
30.04.1820
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Вадбольский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович
Рождение ребёнка
03.02.1835
Сын: Князь Вадбольский Петр Петрович
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович
Рождение ребёнка
12.01.1836
Дочь: Блаватская Ольга Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1840
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович
Смерть
22.06.1869