княгиня Вадбольская (Яковлева) Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Вадбольская (Яковлева) Александра Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.1869

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Антон Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Князь Вадбольский Александр Петрович

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович

Бракосочетание
30.04.1820

Муж: Вадбольский Петр Петрович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вадбольский Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович

Рождение ребёнка
03.02.1835

Сын: Князь Вадбольский Петр Петрович

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович

Рождение ребёнка
12.01.1836

Дочь: Блаватская Ольга Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович

Рождение ребёнка
27.05.1840

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Вадбольский Петр Петрович

Смерть
22.06.1869
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