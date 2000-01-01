(княжна Вадбольская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(княжна Вадбольская) Александра Петровна

(княжна Вадбольская) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1840

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1840

Отец: Вадбольский Петр Петрович

Мать: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close