(Вадбольская) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вадбольская) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вадбольский Петр Петрович

Мать: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

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