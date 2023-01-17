Блаватская (княжна Вадбольская) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1836
Дата смерти18.01.1897
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1836
Рождение ребёнка
26.04.1864
Сын: Блаватский Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Блаватский Владимир Дмитриевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.01.1897
Похороны
Неизвестно
к.Алдро-Невской лавры, Санкт-Петербург