Блаватская (княжна Вадбольская) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блаватская (княжна Вадбольская) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1836

Дата смерти

18.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1836

Отец: Вадбольский Петр Петрович

Мать: Княгиня Вадбольская Александра Антоновна

Рождение ребёнка
26.04.1864

Сын: Блаватский Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Блаватский Владимир Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.01.1897
Похороны
Неизвестно
к.Алдро-Невской лавры, Санкт-Петербург
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