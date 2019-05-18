Устименко (Медведева) Александра Григорьевна
Место рожденияМорозовск, Россия
Дата рождения18.05.1924
Дата смерти14.08.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы | школа №3
Рождение ребёнка
19.03.1941
Дочь: Юрченко (Устименко) Галина
Отец ребёнка: Устименко Петр Петрович
Рождение ребёнка
03.01.1948
Сын: Устименко Владимир
Отец ребёнка: Устименко Петр Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1955
Сын: Устименко Николай
Отец ребёнка: Устименко Петр Петрович
Смерть
14.08.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно