Устименко (Медведева) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

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Место рождения

Морозовск, Россия

Дата рождения

18.05.1924

Дата смерти

14.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1924

Отец: Медведева Григорий

Мать: Медведева Просковья (Паша) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устименко Петр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы | школа №3
Рождение ребёнка
19.03.1941

Дочь: Юрченко (Устименко) Галина

Отец ребёнка: Устименко Петр Петрович

Рождение ребёнка
03.01.1948

Сын: Устименко Владимир

Отец ребёнка: Устименко Петр Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1955

Сын: Устименко Николай

Отец ребёнка: Устименко Петр Петрович

Смерть
14.08.2007
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

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