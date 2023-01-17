город Морозовск, город Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Морозовск

Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Таубевская станица
2398Любимов хутор, Таубевской станицы, при реке Быстрой123431812111199Судебн. следов., полиц. прист., хут. пр., нотариус, пч.-тел. к-ра, 2 церкви, 2 школа, кредитное товарищество, о-во взаимн. кред., отд. Русско-торгов. промышлен. банка, чу Показать все 961011
4203Старо-Басов поселок, в юрте Таубевской станицы, при реке Быстрой1431210143157Сотский2961011
4376Таубевская станица, при реке Быстрой6141608720132005Ст. и хут. пр., приходское училище пар. мел.290100

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Морозовский район
12736Морозовскгород48°22'00"41°50'00"M-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Морозовский муниципальный район, Морозовское городское поселение
60634101001г Морозовскгород
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