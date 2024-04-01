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Медведева Григорий

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Место рождения

Ростовская обл., Киевский р-н, г. Миллерово, В-Грековский с/с

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Савелий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Просковья (Паша) Петровна

Военная служба
Неизвестно
умер от ран на Орловской Курской дуге. комиссар заградительного отряда. Похоронен Орловская обл. Ливенский район. С. Здоровец. Даже фото есть памятника. С фамилией?Еще будучи школьницей разыскала.... ... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1924

Дочь: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Медведева Просковья (Паша) Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1926

Дочь: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: Медведева Просковья (Паша) Петровна

Смерть
16.08.1942
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно

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