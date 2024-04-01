Медведева Григорий
Место рожденияРостовская обл., Киевский р-н, г. Миллерово, В-Грековский с/с
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Савелий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
умер от ран на Орловской Курской дуге. комиссар заградительного отряда. Похоронен Орловская обл. Ливенский район. С. Здоровец. Даже фото есть памятника. С фамилией?Еще будучи школьницей разыскала.... ... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1924
Дочь: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Медведева Просковья (Паша) Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1926
Дочь: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: Медведева Просковья (Паша) Петровна
Смерть
16.08.1942
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно