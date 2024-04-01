Медведева Просковья (Паша) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведева Григорий
Рождение ребёнка
18.05.1924
Дочь: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Медведева Григорий
Рождение ребёнка
18.10.1926
Дочь: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна
Отец ребёнка: Медведева Григорий
Смерть
Неизвестно