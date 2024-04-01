Медведева Просковья (Паша) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Просковья (Паша) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведева Григорий

Рождение ребёнка
18.05.1924

Дочь: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Медведева Григорий

Рождение ребёнка
18.10.1926

Дочь: Лемешева (Медведева) Таисия Григорьевна

Отец ребёнка: Медведева Григорий

Смерть
Неизвестно

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