Юрченко (Устименко) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1941
Дата смерти12.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрченко Анатолий
Рождение ребёнка
27.06.1963
Дочь: Александрова (Юрченко) Наталья
Отец ребёнка: Юрченко Анатолий
Рождение ребёнка
05.05.1975
Дочь: Курьякова (Юрченко) Ирина
Отец ребёнка: Юрченко Анатолий
Смерть
12.02.2009