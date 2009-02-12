Юрченко (Устименко) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Устименко) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1941

Дата смерти

12.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1941

Отец: Устименко Петр Петрович

Мать: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Анатолий

Рождение ребёнка
27.06.1963

Дочь: Александрова (Юрченко) Наталья

Отец ребёнка: Юрченко Анатолий

Рождение ребёнка
05.05.1975

Дочь: Курьякова (Юрченко) Ирина

Отец ребёнка: Юрченко Анатолий

Смерть
12.02.2009

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