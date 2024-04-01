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Устименко Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1920

Дата смерти

16.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1920

Отец: Устименко Петр Сергеевич

Мать: Устименко (Журба) Мария Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Завуч школы, учитель географии | школа №3
Рождение ребёнка
19.03.1941

Дочь: Юрченко (Устименко) Галина

Мать ребёнка: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
03.01.1948

Сын: Устименко Владимир

Мать ребёнка: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
22.01.1955

Сын: Устименко Николай

Мать ребёнка: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна

Смерть
16.05.1968

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