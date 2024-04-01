Устименко Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1920
Дата смерти16.05.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Завуч школы, учитель географии | школа №3
Рождение ребёнка
19.03.1941
Дочь: Юрченко (Устименко) Галина
Мать ребёнка: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
03.01.1948
Сын: Устименко Владимир
Мать ребёнка: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
22.01.1955
Сын: Устименко Николай
Мать ребёнка: Устименко (Медведева) Александра Григорьевна
Смерть
16.05.1968