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Анастасов Иван Малахиевич

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Место рождения

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

05.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: Анастасов Малахий Евсевиевич

Мать: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Жена: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елшанки поселянин собственник Иван Малахиевич Анастасов. Поселянин собственник, так официально называли колонистов, чьи пред... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.

Сын: Анастасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елшанки поселянин собственник Илья Малахиевич Анастасов и Астраханская мещанка Анна Петровна Губошникова. Метрические... Показать все
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анастасова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1dop-d-72 файл 196
Рождение ребёнка
06.03.1898 ст.

Дочь: Анастасова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Енотаевский мещанин Капитон Васильевич Данилов и Астраханского мещанина Петра Филатовича Букова дочь девица Мария (младшая сестра Анфусы Петровны) Метрические записи о родившихся в 1898... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.

Дочь: Анастасова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханский купец Михаил Илларионович Заворуев и Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянина Николая Васильевича Окулова жена Мария Петровна. Метрические записи о род... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1903

Сын: Анастасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянин Николай Васильевич Окулов и Астраханского мещанина Василия Яковлевича Гудож дочь девица Антонина Васильевна.
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.

Сын: Анастасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянин Николай Васильевич Окулов и Астраханского мещанина Петра Филатовича Букова дочь девица Александра (младшая сестра Анфусы Пе... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1907 ст.

Сын: Анастасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянин Николай Васильевич Окулов и Астраханского девица Александра Иоанновна Калядина (дочь старшей сестры Ивана Малахиевича - Мар... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1910 ст.

Сын: Анастасов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханский купец Николай Васильевич Окулов (из крестьян Вятской губернии он записался Астраханским купцом) и Астраханская мещанка Александра Петровна Обухова (младшая сестра Анфусы ... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1912 ст.

Сын: Анастасов Борис Иванович

Мать ребёнка: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Анатолий Николаевич Синев и Астраханская мещанка девица Зоя Александровна Мамонова. Метрические записи о родившихся в 1912 году Спасо-Преображенской церкви станицы А... Показать все
Смерть
05.11.1914 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Причина смерти бугорчатка. Метрические записи об умерших в 1914 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астраханского уезда и губернии https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1102-op-1-d... Показать все
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