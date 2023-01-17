Анастасова Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасова Елизавета Федоровна

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Место рождения

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1863

Муж: Анастасов Малахий Евсевиевич

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Анастасов Иван Малахиевич

Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.11.1867 ст.

Сын: Анастасов Михаил Малахиевич

Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Данные из паспорта. Метрические выписки, ревизские сказки, свидетельства и пр. церкви Иоанна Златоуста города Астрахани в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1-d-44 файл 413
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Дочь: Калядина Мария Малахиевна

Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Анастасов Илья Малахиевич

Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Родился 1873 году в селе Елшанка Саратовской губернии Камышинского уезда.
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Дочь: Егорова Антонина Малахиевна

Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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