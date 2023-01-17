Анастасова Елизавета Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Анастасов Иван Малахиевич
Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич
Рождение ребёнка
05.11.1867 ст.
Сын: Анастасов Михаил Малахиевич
Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич
Данные из паспорта. Метрические выписки, ревизские сказки, свидетельства и пр. церкви Иоанна Златоуста города Астрахани в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1-d-44 файл 413
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Дочь: Калядина Мария Малахиевна
Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Анастасов Илья Малахиевич
Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич
Родился 1873 году в селе Елшанка Саратовской губернии Камышинского уезда.
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Дочь: Егорова Антонина Малахиевна
Отец ребёнка: Анастасов Малахий Евсевиевич
Смерть
Неизвестно