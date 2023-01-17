Анастасов Малахий Евсевиевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: Анастасов Евсевий
Мать: не указана
Имя отца из метрических записей о браке поручитель 17/02/1889 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-24 файл 12 номер 17 24/07/1892 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-... Показать все
Бракосочетание
Около 1863
Рождение ребёнка
1864 ст.
Сын: Анастасов Иван Малахиевич
Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
05.11.1867 ст.
Сын: Анастасов Михаил Малахиевич
Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна
Данные из паспорта. Метрические выписки, ревизские сказки, свидетельства и пр. церкви Иоанна Златоуста города Астрахани в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1-d-44 файл 413
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.
Дочь: Калядина Мария Малахиевна
Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Анастасов Илья Малахиевич
Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна
Родился 1873 году в селе Елшанка Саратовской губернии Камышинского уезда.
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Дочь: Егорова Антонина Малахиевна
Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно