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Анастасов Малахий Евсевиевич

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Место рождения

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Анастасов Евсевий

Мать: не указана

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Имя отца из метрических записей о браке поручитель 17/02/1889 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-24 файл 12 номер 17 24/07/1892 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-... Показать все
Бракосочетание
Около 1863

Жена: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Анастасов Иван Малахиевич

Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.11.1867 ст.

Сын: Анастасов Михаил Малахиевич

Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Данные из паспорта. Метрические выписки, ревизские сказки, свидетельства и пр. церкви Иоанна Златоуста города Астрахани в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1-d-44 файл 413
Рождение ребёнка
Вычислено 1871 ст.

Дочь: Калядина Мария Малахиевна

Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Анастасов Илья Малахиевич

Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Родился 1873 году в селе Елшанка Саратовской губернии Камышинского уезда.
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Дочь: Егорова Антонина Малахиевна

Мать ребёнка: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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