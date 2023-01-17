Егорова (Анастасова) Антонина Малахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Анастасова) Антонина Малахиевна

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Место рождения

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.

Отец: Анастасов Малахий Евсевиевич

Мать: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
01.11.1895 ст.

Муж: Егоров Григорий Елисеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, Подъяблонской волости крестьянин Григорий Елисеевич Егоров - 28 лет Невеста: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елш... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Сын: Егоров Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Елисеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянине Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости села Елшанки Иван Малахиевича Анастасов и Михаила Малахиевича Анастасова жена Елена Герасимовна. Метрические запис... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1912 ст.

Сын: Егоров Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Елисеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, села Новца (такого села не было) Андрей Иванович Рубцов и астраханская мещанка Мария Малахиевна Калядина. Метрические записи о р... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Егоров Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Елисеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.

Сын: Егоров Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Егоров Григорий Елисеевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Саратовской губернии, Камышинского уезда села Елшанки Елена Герасимовна Анастасова. Метрические записи о родившихся в 1915 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астраханского уезда и гу... Показать все
Смерть
Неизвестно
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