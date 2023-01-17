Егорова (Анастасова) Антонина Малахиевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1875 ст.
Бракосочетание
01.11.1895 ст.
Жених: Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, Подъяблонской волости крестьянин Григорий Елисеевич Егоров - 28 лет Невеста: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елш... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Сын: Егоров Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Елисеевич
Восприемники: крестьянине Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости села Елшанки Иван Малахиевича Анастасов и Михаила Малахиевича Анастасова жена Елена Герасимовна. Метрические запис... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1912 ст.
Сын: Егоров Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Елисеевич
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, села Новца (такого села не было) Андрей Иванович Рубцов и астраханская мещанка Мария Малахиевна Калядина. Метрические записи о р... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1915
Сын: Егоров Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Елисеевич
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.
Сын: Егоров Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Егоров Григорий Елисеевич
Саратовской губернии, Камышинского уезда села Елшанки Елена Герасимовна Анастасова. Метрические записи о родившихся в 1915 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астраханского уезда и гу... Показать все
Смерть
Неизвестно