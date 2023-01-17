Егоров Григорий Елисеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смерти18.07.1918 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в 1866 году в Новгородской губернии Лукояновского уезда Подъяблонской волости селе Ченцово.
Бракосочетание
01.11.1895 ст.
Жених: Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, Подъяблонской волости крестьянин Григорий Елисеевич Егоров - 28 лет Невеста: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елш... Показать все
Рождение ребёнка
До 1900
Сын: Егоров Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Запись о рождении не найдена. В 26/03/1915 году он записан восприемником у своих братьев близнецов. Возможно сын от первого брака.
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Сын: Егоров Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Егорова Антонина Малахиевна
Восприемники: крестьянине Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости села Елшанки Иван Малахиевича Анастасов и Михаила Малахиевича Анастасова жена Елена Герасимовна. Метрические запис... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1912 ст.
Сын: Егоров Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Егорова Антонина Малахиевна
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, села Новца (такого села не было) Андрей Иванович Рубцов и астраханская мещанка Мария Малахиевна Калядина. Метрические записи о р... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1915
Сын: Егоров Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Егорова Антонина Малахиевна
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.
Сын: Егоров Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Егорова Антонина Малахиевна
Саратовской губернии, Камышинского уезда села Елшанки Елена Герасимовна Анастасова. Метрические записи о родившихся в 1915 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астраханского уезда и гу... Показать все
Смерть
18.07.1918 ст.
В возрасте 52 года утонул. Метрические записи об умерших в 1918 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астраханского уезда и губернии https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1102-op-1-d... Показать все