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Егоров Григорий Елисеевич

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Место рождения

Ченцово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

18.07.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченцово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Родился в 1866 году в Новгородской губернии Лукояновского уезда Подъяблонской волости селе Ченцово.
Бракосочетание
01.11.1895 ст.

Жена: Егорова Антонина Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, Подъяблонской волости крестьянин Григорий Елисеевич Егоров - 28 лет Невеста: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елш... Показать все
Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Егоров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Запись о рождении не найдена. В 26/03/1915 году он записан восприемником у своих братьев близнецов. Возможно сын от первого брака.
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Сын: Егоров Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Егорова Антонина Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянине Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости села Елшанки Иван Малахиевича Анастасов и Михаила Малахиевича Анастасова жена Елена Герасимовна. Метрические запис... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1912 ст.

Сын: Егоров Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Егорова Антонина Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: крестьянин Нижегородской губернии, Горбатовского уезда, села Новца (такого села не было) Андрей Иванович Рубцов и астраханская мещанка Мария Малахиевна Калядина. Метрические записи о р... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Егоров Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Егорова Антонина Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.

Сын: Егоров Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Егорова Антонина Малахиевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Саратовской губернии, Камышинского уезда села Елшанки Елена Герасимовна Анастасова. Метрические записи о родившихся в 1915 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астраханского уезда и гу... Показать все
Смерть
18.07.1918 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
В возрасте 52 года утонул. Метрические записи об умерших в 1918 году Спасо-Преображенской церкви станицы Атаманская Астраханского уезда и губернии https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1102-op-1-d... Показать все
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