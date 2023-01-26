село Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Елшанка

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1108Елшанка (Гусары), колон. нем.при р. Иловле.7735104612576Церковь римско-католическая 1. Училище. Сарпиночная фабрика. Маслобойня. Мельниц 7.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Каменская волость
519. Елшанка (Гусарское), селение колонистов, при реке Иловле и речке Елшанке, дворов 151, жителей 1426, церковь католическая, школа, 4 лавки, ветряная мельница, 5 вод. м Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
44276Елшанкасело50°45'с.ш.45°28'в.д.M-38-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Россошанское сельское поселение
63622470106с Елшанкасело

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