Анастасов Илья Малахиевич
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1873 ст.
Родился 1873 году в селе Елшанка Саратовской губернии Камышинского уезда.
Бракосочетание
12.07.1898 ст.
Поручители по жениху: Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Красносельской волости, деревни Овинищ крестьянин Шуматов Василий Сергеевич и Атаманской станицы казак Селиванов Дмитрий Дмитриевич. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.
Мать ребёнка: Анастасова Манефа Стефановна
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Астраханского мещанина Иванова Петра Григорьевича дочь девица Валентина... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.
Дочь: Анастасова Алевтина Ильинична
Мать ребёнка: Анастасова Манефа Стефановна
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Курской губернии, Рыльского мещанина Жижина Сергея Николаевича жена Вал... Показать все
Рождение ребёнка
1905 ст.
Мать ребёнка: Анастасова Манефа Стефановна
Смерть
Неизвестно