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Анастасов Илья Малахиевич

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Место рождения

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Анастасов Малахий Евсевиевич

Мать: Анастасова Елизавета Федоровна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Родился 1873 году в селе Елшанка Саратовской губернии Камышинского уезда.
Бракосочетание
12.07.1898 ст.

Жена: Анастасова Манефа Стефановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Поручители по жениху: Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Красносельской волости, деревни Овинищ крестьянин Шуматов Василий Сергеевич и Атаманской станицы казак Селиванов Дмитрий Дмитриевич. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.

Сын: Анастасов Анатолий Ильич

Мать ребёнка: Анастасова Манефа Стефановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Астраханского мещанина Иванова Петра Григорьевича дочь девица Валентина... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.

Дочь: Анастасова Алевтина Ильинична

Мать ребёнка: Анастасова Манефа Стефановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Курской губернии, Рыльского мещанина Жижина Сергея Николаевича жена Вал... Показать все
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Анастасов Серафим Ильич

Мать ребёнка: Анастасова Манефа Стефановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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