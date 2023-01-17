Анастасова (Медведева) Манефа Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасова (Медведева) Манефа Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1898 ст.

Муж: Анастасов Илья Малахиевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Поручители по жениху: Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Красносельской волости, деревни Овинищ крестьянин Шуматов Василий Сергеевич и Атаманской станицы казак Селиванов Дмитрий Дмитриевич. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.

Сын: Анастасов Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Анастасов Илья Малахиевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Астраханского мещанина Иванова Петра Григорьевича дочь девица Валентина... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.

Дочь: Анастасова Алевтина Ильинична

Отец ребёнка: Анастасов Илья Малахиевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Курской губернии, Рыльского мещанина Жижина Сергея Николаевича жена Вал... Показать все
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Анастасов Серафим Ильич

Отец ребёнка: Анастасов Илья Малахиевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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