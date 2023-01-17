Анастасова (Медведева) Манефа Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1898 ст.
Поручители по жениху: Владимирской губернии, Гороховецкого уезда, Красносельской волости, деревни Овинищ крестьянин Шуматов Василий Сергеевич и Атаманской станицы казак Селиванов Дмитрий Дмитриевич. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1899 ст.
Отец ребёнка: Анастасов Илья Малахиевич
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Астраханского мещанина Иванова Петра Григорьевича дочь девица Валентина... Показать все
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.
Дочь: Анастасова Алевтина Ильинична
Отец ребёнка: Анастасов Илья Малахиевич
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости, села Елшанки крестьянин Анастасов Михаил Малахиевич и Курской губернии, Рыльского мещанина Жижина Сергея Николаевича жена Вал... Показать все
Рождение ребёнка
1905 ст.
Отец ребёнка: Анастасов Илья Малахиевич
Смерть
Неизвестно