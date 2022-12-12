Анастасов Евсевий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Анастасьев Иван не отец, а дед или прадед
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Сын: Анастасов Малахий Евсевиевич
Мать ребёнка: не указана
Имя отца из метрических записей о браке поручитель 17/02/1889 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-24 файл 12 номер 17 24/07/1892 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-... Показать все
Смерть
Неизвестно