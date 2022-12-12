Анастасов Евсевий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасов Евсевий

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Место рождения

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Анастасьев - Анастасов Иван Анастас

Мать: Анастасьева Прасковья Алексеевна

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Анастасьев Иван не отец, а дед или прадед
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Анастасов Малахий Евсевиевич

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Имя отца из метрических записей о браке поручитель 17/02/1889 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-24 файл 12 номер 17 24/07/1892 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-729-op-3-d-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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