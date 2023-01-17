Анастасова (Букова) Анфyса Петровна
Место рождения
Дата рождения06.08.1870 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
06.08.1870 ст.
Отец: Буков Петр Филатович
Мать: Букова Дарья Терентьева
Дочь крестьянина Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости, села Карантинное
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
Жених: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елшанки поселянин собственник Иван Малахиевич Анастасов. Поселянин собственник, так официально называли колонистов, чьи пред... Показать все
Рождение ребёнка
22.11.1893 ст.
Сын: Анастасов Александр Иванович
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елшанки поселянин собственник Илья Малахиевич Анастасов и Астраханская мещанка Анна Петровна Губошникова. Метрические... Показать все
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анастасова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1dop-d-72 файл 196
Рождение ребёнка
06.03.1898 ст.
Дочь: Анастасова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
Восприемники: Енотаевский мещанин Капитон Васильевич Данилов и Астраханского мещанина Петра Филатовича Букова дочь девица Мария (младшая сестра Анфусы Петровны) Метрические записи о родившихся в 1898... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.
Дочь: Анастасова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
Восприемники: Астраханский купец Михаил Илларионович Заворуев и Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянина Николая Васильевича Окулова жена Мария Петровна. Метрические записи о род... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1903
Сын: Анастасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
Восприемники: Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянин Николай Васильевич Окулов и Астраханского мещанина Василия Яковлевича Гудож дочь девица Антонина Васильевна.
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.
Сын: Анастасов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
Восприемники: Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянин Николай Васильевич Окулов и Астраханского мещанина Петра Филатовича Букова дочь девица Александра (младшая сестра Анфусы Пе... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1907 ст.
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
Восприемники: Вятской губернии Уржумского уезда села Филиповское крестьянин Николай Васильевич Окулов и Астраханского девица Александра Иоанновна Калядина (дочь старшей сестры Ивана Малахиевича - Мар... Показать все
Рождение ребёнка
09.04.1910 ст.
Сын: Анастасов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
Восприемники: Астраханский купец Николай Васильевич Окулов (из крестьян Вятской губернии он записался Астраханским купцом) и Астраханская мещанка Александра Петровна Обухова (младшая сестра Анфусы ... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Анастасов Иван Малахиевич
Восприемники: Астраханский мещанин Анатолий Николаевич Синев и Астраханская мещанка девица Зоя Александровна Мамонова. Метрические записи о родившихся в 1912 году Спасо-Преображенской церкви станицы А... Показать все
Смерть
После 1920