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Анастасов Александр Иванович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

22.11.1893 ст.

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893 ст.

Отец: Анастасов Иван Малахиевич

Мать: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елшанки поселянин собственник Илья Малахиевич Анастасов и Астраханская мещанка Анна Петровна Губошникова. Метрические... Показать все
Смерть
До 1896
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Нет в списке https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1dop-d-72 файл 196
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