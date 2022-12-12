Анастасов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения22.11.1893 ст.
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893 ст.
Восприемники: Саратовской губернии, Камышинского уезда, Каменской волости селения Елшанки поселянин собственник Илья Малахиевич Анастасов и Астраханская мещанка Анна Петровна Губошникова. Метрические... Показать все
Смерть
До 1896
Нет в списке https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-1dop-d-72 файл 196