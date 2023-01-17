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Анастасов Борис Иванович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

15.06.1912 ст.

Дата смерти

08.08.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1912 ст.

Отец: Анастасов Иван Малахиевич

Мать: Анастасова Анфyса Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Астраханский мещанин Анатолий Николаевич Синев и Астраханская мещанка девица Зоя Александровна Мамонова. Метрические записи о родившихся в 1912 году Спасо-Преображенской церкви станицы А... Показать все
Смерть
08.08.1913 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Борис единственный из детей Ивана Малаховича и Анфусы Петровна умер в младенчестве. Причина смерти желудочно-кишечный катар. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1102-op-1-d-98 файл 121 номер 2... Показать все
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