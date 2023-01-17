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Буков Петр Филатович

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Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1870 ст.

Дочь: Анастасова Анфyса Петровна

Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Дочь крестьянина Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости, села Карантинное
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Обухова Александра Петровна

Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Буков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Буков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Буков Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Окулова Мария Петровна

Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
До 1887

Жена: Букова Анастасия Андреева

https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-17 файл 116 номер 164
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букова Дарья Терентьева

Смерть
Неизвестно
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