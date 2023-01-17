Буков Петр Филатович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1870 ст.
Дочь: Анастасова Анфyса Петровна
Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева
Дочь крестьянина Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости, села Карантинное
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Обухова Александра Петровна
Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Окулова Мария Петровна
Мать ребёнка: Букова Дарья Терентьева
Бракосочетание
До 1887
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-727-op-3-d-17 файл 116 номер 164
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букова Дарья Терентьева
Смерть
Неизвестно