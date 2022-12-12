Буков Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуков Андрей Петрович

Буков Андрей Петрович

avatar

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Буков Петр Филатович

Мать: Букова Дарья Терентьева

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Буков Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Букова Татьяна Федоровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Отец: штурман каботажного плавания Восприемники: Астраханский мещанин Дмитрий Максимович Васильев и жена Астраханского купца 2 гильдии Мария Петровна Окулова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-729-Op-3... Показать все
Работа или профессия
Около 1912
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Штурман каботажного плавания
Награда
До 1916
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Личный почетный гражданин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-729-Op-3-D-103 файл 14 номер 36
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букова Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close