Буков Андрей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Буков Петр Филатович
Мать: Букова Дарья Терентьева
Рождение ребёнка
07.09.1912
Мать ребёнка: Букова Татьяна Федоровна
Отец: штурман каботажного плавания Восприемники: Астраханский мещанин Дмитрий Максимович Васильев и жена Астраханского купца 2 гильдии Мария Петровна Окулова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-729-Op-3... Показать все
Работа или профессия
Около 1912
Штурман каботажного плавания
Награда
До 1916
Личный почетный гражданин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-729-Op-3-D-103 файл 14 номер 36
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букова Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно