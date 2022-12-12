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Буков Леонид Андреевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

07.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1912

Отец: Буков Андрей Петрович

Мать: Букова Татьяна Федоровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Отец: штурман каботажного плавания Восприемники: Астраханский мещанин Дмитрий Максимович Васильев и жена Астраханского купца 2 гильдии Мария Петровна Окулова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-729-Op-3... Показать все
Смерть
Неизвестно
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