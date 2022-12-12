Буков Леонид Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1912
Отец: Буков Андрей Петрович
Мать: Букова Татьяна Федоровна
Отец: штурман каботажного плавания Восприемники: Астраханский мещанин Дмитрий Максимович Васильев и жена Астраханского купца 2 гильдии Мария Петровна Окулова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-729-Op-3... Показать все
Смерть
Неизвестно