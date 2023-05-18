Букова Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1912
Отец ребёнка: Буков Андрей Петрович
Отец: штурман каботажного плавания Восприемники: Астраханский мещанин Дмитрий Максимович Васильев и жена Астраханского купца 2 гильдии Мария Петровна Окулова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-729-Op-3... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно