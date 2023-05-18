Букова Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букова Татьяна Федоровна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Буков Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Буков Андрей Петрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Отец: штурман каботажного плавания Восприемники: Астраханский мещанин Дмитрий Максимович Васильев и жена Астраханского купца 2 гильдии Мария Петровна Окулова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/F-729-Op-3... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буков Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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