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Букова Дарья Терентьева

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Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1870 ст.

Дочь: Анастасова Анфyса Петровна

Отец ребёнка: Буков Петр Филатович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Дочь крестьянина Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости, села Карантинное
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Обухова Александра Петровна

Отец ребёнка: Буков Петр Филатович

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Буков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Буков Петр Филатович

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Буков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Буков Петр Филатович

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Окулова Мария Петровна

Отец ребёнка: Буков Петр Филатович

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буков Петр Филатович

Смерть
Неизвестно
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