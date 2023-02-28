Букова Дарья Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1870 ст.
Дочь: Анастасова Анфyса Петровна
Отец ребёнка: Буков Петр Филатович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Дочь крестьянина Астраханской губернии и уезда, Карантинной волости, села Карантинное
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Обухова Александра Петровна
Отец ребёнка: Буков Петр Филатович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Буков Петр Филатович
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Буков Петр Филатович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Окулова Мария Петровна
Отец ребёнка: Буков Петр Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буков Петр Филатович
Смерть
Неизвестно