Климук (Шумилова) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Шумилова) Агафья Степановна

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Место рождения

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: Шумилов Степан

Мать: не указана

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
01.02.1849 ст.

Муж: не указан

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Бородичская церковь
Рождение ребёнка
18.03.1861 ст.

Дочь: Нестерук Дарья Леоновна

Отец ребёнка: Климук Леон Николаевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.

Сын: Климук Роман Леонович

Отец ребёнка: Климук Леон Николаевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.10.1869 ст.

Сын: Климук Каленик Леонович

Отец ребёнка: Климук Леон Николаевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.02.1872 ст.

Сын: Климук Василий Леонович

Отец ребёнка: Климук Леон Николаевич

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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