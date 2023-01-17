Климук (Шумилова) Агафья Степановна
Место рожденияд. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Около 1831 ст.
Отец: Шумилов Степан
Мать: не указана
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
01.02.1849 ст.
Муж: не указан
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Бородичская церковь
Рождение ребёнка
18.03.1861 ст.
Дочь: Нестерук Дарья Леоновна
Отец ребёнка: Климук Леон Николаевич
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.
Отец ребёнка: Климук Леон Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Климук Леон Николаевич
Рождение ребёнка
11.02.1872 ст.
Отец ребёнка: Климук Леон Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно