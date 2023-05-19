Климук Каленик Леонович
Место рождения
Дата рождения26.10.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Климук Леон Николаевич
Мать: Климук Агафья Степановна
Жена: Климук Анна Кириловна
Сын: Климук Николай Каленникович
Мать ребёнка: Климук Анна Кириловна
Сын: Климук Платон Каленникович
Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна
Сын: Климук Харитон Каленникович
Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна
Сын: Климук Константин Каленникович
Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна
Сын: Климук Евфимий Каленникович
Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна
Дочь: Новик Александра Калиниковна
Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна
Дочь: Климук Любовь Калениковна
Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна
Сын: Климук Федор Каленникович
Мать ребёнка: Климук Анна Кириловна
Сын: Климук Венидикт Каленникович
Мать ребёнка: Климук Анна Кириловна