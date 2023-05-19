Климук Каленик Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимук Каленик Леонович

Климук Каленик Леонович

Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

26.10.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1869 ст.

Отец: Климук Леон Николаевич

Мать: Климук Агафья Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
25.05.1892 ст.

Жена: Климук Анна Кириловна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху было 22 года | Невесте было 18 лет
Рождение ребёнка
09.12.1893 ст.

Сын: Климук Николай Каленникович

Мать ребёнка: Климук Анна Кириловна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
15.10.1896 ст.

Жена: Климук Александра Сильвестровна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.11.1897 ст.

Сын: Климук Платон Каленникович

Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.08.1899 ст.

Сын: Климук Харитон Каленникович

Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.05.1901 ст.

Сын: Климук Константин Каленникович

Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Климук Евфимий Каленникович

Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Новик Александра Калиниковна

Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Дочь: Климук Любовь Калениковна

Мать ребёнка: Климук Александра Сильвестровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Федор Каленникович

Мать ребёнка: Климук Анна Кириловна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Венидикт Каленникович

Мать ребёнка: Климук Анна Кириловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close