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Климук Константин Каленникович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

21.05.1901 ст.

Дата смерти

03.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1901 ст.

Отец: Климук Каленик Леонович

Мать: Климук Александра Сильвестровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Крещение
24.05.1901 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
19.11.1922

Жена: Климук Стефанида Никитьевна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 20 лет | Невесте 20 лет (так указано в Метрической книге, информация под сомнением)
Рождение ребёнка
16.06.1924

Сын: Климук Кирил Константинович

Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна

Рождение ребёнка
21.11.1925

Сын: Климук Николай Константинович

Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Климук Павел Константинович

Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.08.1928

Сын: Климук Константин Константинович

Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
17.03.1930

Сын: Климук Алексей Константинович

Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.06.1935

Дочь: Климук Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Арест
05.12.1939
Военная служба
1943
Реабилитация осужденного
14.04.1989
УКГБ и Прокуратура Брестской обл
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
03.08.1944
Польша
Причина смерти: пропал без вести | Информация из донесения о безвозвратных потерях
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