Климук Константин Каленникович
Место рождения
Дата рождения21.05.1901 ст.
Дата смерти03.08.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1901 ст.
Крещение
24.05.1901 ст.
Бракосочетание
19.11.1922
Жениху 20 лет | Невесте 20 лет (так указано в Метрической книге, информация под сомнением)
Рождение ребёнка
16.06.1924
Сын: Климук Кирил Константинович
Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна
Рождение ребёнка
21.11.1925
Сын: Климук Николай Константинович
Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Климук Павел Константинович
Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна
Рождение ребёнка
15.08.1928
Сын: Климук Константин Константинович
Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна
Рождение ребёнка
17.03.1930
Сын: Климук Алексей Константинович
Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна
Рождение ребёнка
01.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна
Рождение ребёнка
01.06.1935
Дочь: Климук Надежда Константиновна
Мать ребёнка: Климук Стефанида Никитьевна
Арест
05.12.1939
Военная служба
1943
Реабилитация осужденного
14.04.1989
УКГБ и Прокуратура Брестской обл
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.08.1944
Польша
Причина смерти: пропал без вести | Информация из донесения о безвозвратных потерях