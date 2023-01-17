Новик (Климук) Александра Калиниковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908 ст.
Бракосочетание
13.06.1927
Муж: не указан
Бракосочетание
13.06.1927
Муж: Новик Федор Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1928
Отец ребёнка: Новик Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1935
Отец ребёнка: Новик Федор Петрович
Рождение ребёнка
26.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новик Федор Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно