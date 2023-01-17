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Новик (Климук) Александра Калиниковна

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908 ст.

Отец: Климук Каленик Леонович

Мать: Климук Александра Сильвестровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
13.06.1927

Муж: не указан

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Бракосочетание
13.06.1927

Муж: Новик Федор Петрович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Новик Виктор Федорович

Отец ребёнка: Новик Федор Петрович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.03.1935

Сын: Новик Федор Федорович

Отец ребёнка: Новик Федор Петрович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новик Федор Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Похороны
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
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