Климук (Королевич) Анна Кириловна
Место рожденияд. Углово, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Около 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Углово, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.05.1892 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху было 22 года | Невесте было 18 лет
Рождение ребёнка
09.12.1893 ст.
Сын: Климук Николай Каленникович
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климук Федор Каленникович
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климук Венидикт Каленникович
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно