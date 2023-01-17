Климук (Королевич) Анна Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Королевич) Анна Кириловна

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Место рождения

д. Углово, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Углово, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.05.1892 ст.

Муж: Климук Каленик Леонович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху было 22 года | Невесте было 18 лет
Рождение ребёнка
09.12.1893 ст.

Сын: Климук Николай Каленникович

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Федор Каленникович

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Венидикт Каленникович

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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