Климук (Семенюк) Александра Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Семенюк) Александра Сильвестровна

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенюк Сильвестр известно

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
15.10.1896 ст.

Муж: Климук Каленик Леонович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.11.1897 ст.

Сын: Климук Платон Каленникович

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.08.1899 ст.

Сын: Климук Харитон Каленникович

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.05.1901 ст.

Сын: Климук Константин Каленникович

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Климук Евфимий Каленникович

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Новик Александра Калиниковна

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Дочь: Климук Любовь Калениковна

Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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