Климук (Семенюк) Александра Сильвестровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенюк Сильвестр известно
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1896 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.11.1897 ст.
Сын: Климук Платон Каленникович
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Рождение ребёнка
21.08.1899 ст.
Сын: Климук Харитон Каленникович
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Рождение ребёнка
21.05.1901 ст.
Сын: Климук Константин Каленникович
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Сын: Климук Евфимий Каленникович
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Новик Александра Калиниковна
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Дочь: Климук Любовь Калениковна
Отец ребёнка: Климук Каленик Леонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно