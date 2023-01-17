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Климук Леон Николаевич

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: Климук Николай Григорьевич

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
01.02.1849 ст.

Жена: не указана

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Женился в 18 лет
Рождение ребёнка
18.03.1861 ст.

Дочь: Нестерук Дарья Леоновна

Мать ребёнка: Климук Агафья Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.

Сын: Климук Роман Леонович

Мать ребёнка: Климук Агафья Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.10.1869 ст.

Сын: Климук Каленик Леонович

Мать ребёнка: Климук Агафья Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.02.1872 ст.

Сын: Климук Василий Леонович

Мать ребёнка: Климук Агафья Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
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