Климук Леон Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: Климук Николай Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1849 ст.
Жена: не указана
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Женился в 18 лет
Рождение ребёнка
18.03.1861 ст.
Дочь: Нестерук Дарья Леоновна
Мать ребёнка: Климук Агафья Степановна
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.
Мать ребёнка: Климук Агафья Степановна
Рождение ребёнка
26.10.1869 ст.
Мать ребёнка: Климук Агафья Степановна
Рождение ребёнка
11.02.1872 ст.
Мать ребёнка: Климук Агафья Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно