Климук Роман Леонович
Место рождения
Дата рождения16.11.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1862 ст.
Отец: Климук Леон Николаевич
Мать: Климук Агафья Степановна
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.
Дочь: Климук Анна Романовна
Мать ребёнка: Климук Мария Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.
Мать ребёнка: Климук Мария Николаевна
Бракосочетание
19.03.1891 ст.
Жена: Климук Мария Федоровна
Жениху 27 лет | Невесте 20 лет | 2 жена
Рождение ребёнка
14.01.1892 ст.
Сын: Климук Александр Романович
Мать ребёнка: Климук Мария Федоровна
Бракосочетание
04.09.1893 ст.
Жена: Климук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1895 ст.
Сын: Климук Прокопий Романович
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.
Сын: Климук Григорий Романович
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1907 ст.
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.
Сын: Климук Александр Романович
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климук Мария Николаевна
1 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно