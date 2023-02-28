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Климук Роман Леонович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

16.11.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1862 ст.

Отец: Климук Леон Николаевич

Мать: Климук Агафья Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.06.1887 ст.

Дочь: Климук Анна Романовна

Мать ребёнка: Климук Мария Николаевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.10.1889 ст.

Сын: Климук Иван Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Николаевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
19.03.1891 ст.

Жена: Климук Мария Федоровна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 20 лет | 2 жена
Рождение ребёнка
14.01.1892 ст.

Сын: Климук Александр Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
04.09.1893 ст.

Жена: Климук Мария Ивановна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.02.1895 ст.

Сын: Климук Прокопий Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.03.1902 ст.

Сын: Климук Иосиф Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.

Сын: Климук Григорий Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.04.1907 ст.

Сын: Климук Федор Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.

Сын: Климук Александр Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.11.1911 ст.

Сын: Климук Василий Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климук Мария Николаевна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
1 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Николай Романович

Мать ребёнка: Климук Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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