Климук Василий Леонович
Место рождения
Дата рождения11.02.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1872 ст.
Отец: Климук Леон Николаевич
Мать: Климук Агафья Степановна
Бракосочетание
Вычислено 1894 ст.
Жена: Климук Наталья Артемовна
Рождение ребёнка
16.12.1900 ст.
Дочь: Климук Анна Васильевна
Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна
Бракосочетание
До 1900 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.
Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1904 ст.
Дочь: Климук Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.
Дочь: Климук Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.
Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно