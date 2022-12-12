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Климук Василий Леонович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

11.02.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1872 ст.

Отец: Климук Леон Николаевич

Мать: Климук Агафья Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Вычислено 1894 ст.

Жена: Климук Наталья Артемовна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.12.1900 ст.

Дочь: Климук Анна Васильевна

Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1900 ст.

Жена: Климук Наталья Васильевна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.

Сын: Климук Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.12.1904 ст.

Дочь: Климук Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.

Дочь: Климук Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.

Сын: Климук Иван Васильевич

Мать ребёнка: Климук Наталья Васильевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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