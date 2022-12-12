Нестерук (Климук) Дарья Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерук (Климук) Дарья Леоновна

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

18.03.1861 ст.

Дата смерти

03.12.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1861 ст.

Отец: Климук Леон Николаевич

Мать: Климук Агафья Степановна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1899 ст.

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
03.12.1899 ст.
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Причина смерти: тиф
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