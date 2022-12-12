Нестерук (Климук) Дарья Леоновна
Место рождения
Дата рождения18.03.1861 ст.
Дата смерти03.12.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1861 ст.
Отец: Климук Леон Николаевич
Мать: Климук Агафья Степановна
Бракосочетание
До 1899 ст.
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
03.12.1899 ст.
Причина смерти: тиф