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Корсаков Семён Николаевич

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

14.01.1787

Дата смерти

01.12.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1787

Отец: Корсаков Николай Иванович

Мать: Корсакова Анна Семёновна

Бракосочетание
29.04.1818

Жена: Корсакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
27.10.1819

Сын: Корсаков Николай Семёнович

Мать ребёнка: Корсакова NN

Рождение ребёнка
11.05.1821

Дочь: Корсакова Анна старшая Семёновна

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
27.10.1822

Сын: Корсаков Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1825

Дочь: Ганенфельд Вера Семёновна

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1826

Сын: Корсаков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1827

Дочь: Бакунина Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.1829

Дочь: Корсакова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
02.06.1831

Сын: Корсаков Александр Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1833

Сын: Корсаков Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1836

Сын: Корсаков Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1837

Дочь: Вельяминова-Зернова Анна младшая Семёновна

Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова NN

Смерть
01.12.1853
Тарусово, Талдомский, Московская область
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