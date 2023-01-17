Корсаков Семён Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1787
Дата смерти01.12.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Корсаков Николай Семёнович
Мать ребёнка: Корсакова NN
Дочь: Корсакова Анна старшая Семёновна
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Сын: Корсаков Сергей Семёнович
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Дочь: Ганенфельд Вера Семёновна
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Сын: Корсаков Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Дочь: Бакунина Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Дочь: Корсакова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Сын: Корсаков Александр Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Сын: Корсаков Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Сын: Корсаков Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Дочь: Вельяминова-Зернова Анна младшая Семёновна
Мать ребёнка: Корсакова Софья Николаевна
Жена: Корсакова NN