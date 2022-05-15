Корсаков Михаил Семёнович 02.03.1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корсаков Михаил Семёнович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.03.1826, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 16.03.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Корсаков Семён Николаевич14.01.1787 г.р.
Мать
Корсакова (Мордвинова) Софья Николаевна03.03.1797 г.р.
Супруги
Вакульская (Попова) Александра Корнильевна24.07.1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1826

Отец: Корсаков Семён Николаевич

Мать: Корсакова (Мордвинова) Софья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1869

Жена: Вакульская (Попова) Александра Корнильевна

Смерть
16.03.1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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