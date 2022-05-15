Корсаков Михаил Семёнович
мужской, родился 02.03.1826, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 16.03.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецКорсаков Семён Николаевич14.01.1787 г.р.
МатьКорсакова (Мордвинова) Софья Николаевна03.03.1797 г.р.
Супруги
Вакульская (Попова) Александра Корнильевна24.07.1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1869
Смерть
16.03.1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург