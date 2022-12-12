Корсакова (Мордвинова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Мордвинова) Софья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1797

Дата смерти

26.02.1877

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1818

Муж: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
11.05.1821

Дочь: Корсакова Анна старшая Семёновна

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
27.10.1822

Сын: Корсаков Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
18.01.1825

Дочь: Ганенфельд Вера Семёновна

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
02.03.1826

Сын: Корсаков Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1827

Дочь: Бакунина Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
07.07.1829

Дочь: Корсакова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
22.07.1833

Сын: Корсаков Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
11.01.1836

Сын: Корсаков Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
19.06.1837

Дочь: Вельяминова-Зернова Анна младшая Семёновна

Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич

Смерть
26.02.1877
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