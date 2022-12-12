Корсакова (Мордвинова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1797
Дата смерти26.02.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1818
Рождение ребёнка
11.05.1821
Дочь: Корсакова Анна старшая Семёновна
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
27.10.1822
Сын: Корсаков Сергей Семёнович
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
18.01.1825
Дочь: Ганенфельд Вера Семёновна
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
02.03.1826
Сын: Корсаков Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1827
Дочь: Бакунина Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.1829
Дочь: Корсакова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
22.07.1833
Сын: Корсаков Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
11.01.1836
Сын: Корсаков Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
19.06.1837
Дочь: Вельяминова-Зернова Анна младшая Семёновна
Отец ребёнка: Корсаков Семён Николаевич
Смерть
26.02.1877