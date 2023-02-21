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Корсаков Сергей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1822

Дата смерти

20.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1822

Отец: Корсаков Семён Николаевич

Мать: Корсакова Софья Николаевна

Бракосочетание
22.05.1855

Жена: Корсакова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Корсаков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Корсакова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1862

Дочь: Шлиттер Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Корсакова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
20.01.1865

Сын: Корсаков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Корсакова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
31.07.1867

Сын: Корсаков Семён Сергеевич

Мать ребёнка: Корсакова Вера Николаевна

Одесса, Одеська область
Смерть
20.07.1894
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