Корсаков Сергей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1822
Дата смерти20.07.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1822
Бракосочетание
22.05.1855
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Корсаков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Корсакова Вера Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1862
Дочь: Шлиттер Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Корсакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
20.01.1865
Сын: Корсаков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Корсакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
31.07.1867
Мать ребёнка: Корсакова Вера Николаевна
Одесса, Одеська область
Смерть
20.07.1894