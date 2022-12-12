Корсакова (Черкесова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1835
Дата смерти31.05.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1855
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Корсаков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Семёнович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1862
Дочь: Шлиттер Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
20.01.1865
Сын: Корсаков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Семёнович
Рождение ребёнка
31.07.1867
Отец ребёнка: Корсаков Сергей Семёнович
Одесса, Одеська область
Смерть
31.05.1914