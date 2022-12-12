Корсакова (Черкесова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Черкесова) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1835

Дата смерти

31.05.1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1855

Муж: Корсаков Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Корсаков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1862

Дочь: Шлиттер Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
20.01.1865

Сын: Корсаков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Семёнович

Рождение ребёнка
31.07.1867

Сын: Корсаков Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Корсаков Сергей Семёнович

Одесса, Одеська область
Смерть
31.05.1914
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