Корсаков Николай Сергеевич 24.09.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Корсаков Николай Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.09.1860, Москва, город федерального значения Москва

умер 11.09.1892, Ялта, Ялта, Республика Крым

Отец
Корсаков Сергей Семёнович27.10.1822 г.р.
Мать
Корсакова (Черкесова) Вера Николаевна18.01.1835 г.р.
Супруги
Корсакова (Шлиттер) Екатерина АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Корсаков Семён Николаевич16.01.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1860

Отец: Корсаков Сергей Семёнович

Мать: Корсакова (Черкесова) Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
22.04.1884

Жена: Корсакова (Шлиттер) Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Корсаков Семён Николаевич

Мать ребёнка: Корсакова (Шлиттер) Екатерина Александровна

Смерть
11.09.1892
Ялта, Ялта, Республика Крым

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