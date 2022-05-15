Корсаков Николай Сергеевич
мужской, родился 24.09.1860, Москва, город федерального значения Москва
умер 11.09.1892, Ялта, Ялта, Республика Крым
ОтецКорсаков Сергей Семёнович27.10.1822 г.р.
МатьКорсакова (Черкесова) Вера Николаевна18.01.1835 г.р.
Супруги
Корсакова (Шлиттер) Екатерина АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Корсаков Семён Николаевич16.01.1885 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1860
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.04.1884
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.01.1885
Сын: Корсаков Семён Николаевич
Мать ребёнка: Корсакова (Шлиттер) Екатерина Александровна
Смерть
11.09.1892
Ялта, Ялта, Республика Крым