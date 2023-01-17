Корсакова (Шлиттер) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шлиттер Александр Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1884
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1885
Сын: Корсаков Семён Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно