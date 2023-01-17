Корсакова (Шлиттер) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Шлиттер) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шлиттер Александр Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.04.1884

Муж: Корсаков Николай Сергеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1885

Сын: Корсаков Семён Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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