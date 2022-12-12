Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1837
Дата смерти31.12.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1837
Бракосочетание
?.04.1858
Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Вельяминова-Зернова Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
31.12.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния