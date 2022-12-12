Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1837

Дата смерти

31.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1837

Отец: Корсаков Семён Николаевич

Мать: Корсакова Софья Николаевна

Бракосочетание
?.04.1858

Муж: Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Вельяминова-Зернова Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельяминов-Зернов Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович

Смерть
31.12.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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