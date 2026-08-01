Вельяминов-Зернов Анатолий Владимирович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецВельяминов-Зернов Владимир Владимирович31.10.1830 г.р.
МатьВельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна19.06.1837 г.р.
Супруги
Вельяминова-Зернова Вера НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Вельяминова-Зернова Мария Анатольевна27.07.1906 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович
Мать: Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Вельяминова-Зернова Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Вельяминова-Зернова Вера Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно