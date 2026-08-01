Вельяминов-Зернов Анатолий Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вельяминов-Зернов Анатолий Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович31.10.1830 г.р.
Мать
Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна19.06.1837 г.р.
Супруги
Вельяминова-Зернова Вера НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Вельяминова-Зернова Мария Анатольевна27.07.1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович

Мать: Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельяминова-Зернова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Вельяминова-Зернова Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Вельяминова-Зернова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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