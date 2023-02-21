Вельяминова-Зернова Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельяминова-Зернова Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Вельяминова-Зернова Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Вельяминов-Зернов Анатолий Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельяминов-Зернов Анатолий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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