Вельяминова-Зернова Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Вельяминова-Зернова Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Вельяминов-Зернов Анатолий Владимирович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно