Вельяминова-Зернова Пелагея Владимировна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Вельяминова-Зернова Пелагея Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1859

умерла До 1870, Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область

Отец
Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович31.10.1830 г.р.
Мать
Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна19.06.1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович

Мать: Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна

Смерть
До 1870
Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область

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