Вельяминова-Зернова Пелагея Владимировна
женский, родилась 1859
умерла До 1870, Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
ОтецВельяминов-Зернов Владимир Владимирович31.10.1830 г.р.
МатьВельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна19.06.1837 г.р.
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Рождение
1859
Отец: Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович
Мать: Вельяминова-Зернова (Корсакова) Анна младшая Семёновна
Смерть
До 1870
Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область